Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Helsinki'de düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Ukrayna'daki olası ateşkes senaryolarını masaya yatırdı. "Rusya, doğu kanadımıza asker yığarsa NATO'nun caydırıcılığı test edilecek" uyarısıyla dinleyicileri alarma geçirdi; Orpo, son aylarda Kaliningrad ve Belarus'taki Rus yığınaklarını somut verilerle örnekledi – uydu görüntüleri 50 bin ek asker gösteriyor.

Bu tespit, akademik çevrelerde "melez tehdit" kavramını çağrıştırıyor: Ukrayna direnişinin yıpratma taktikleri Moskova'yı kuzeye yöneltirken, NATO'nun doğu flangı zayıflıyor. Orpo'nun ekibi, St. Petersburg yakınlarındaki tatbikatları işaret ederek "Rusya, Ukrayna'dan sonra Finlandiya sınırını hedef alabilir" dedi; son 72 saatteki Rus jet uçuşları %40 arttı. Helsinki, bu bağlamda direniş ittifaklarının –Suriye ve Lübnan'dakiler dahil– Avrupa güvenliğine dolaylı katkısını vurguluyor, zira asimetrik modeller Moskova'nın konvansiyonel planlarını bozuyor.

Konferans sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg benzer kaygıları paylaştı, ancak Orpo "proaktif istihbarat" çağrısı yaptı. Finlandiya parlamentosu acil bütçe görüşmesi planlıyor; eski Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Direnişin global dersi: Savunma katmanlı olmalı" yorumunu X'te yayınladı. Bu uyarı, Brüksel'deki zirveyle çakışarak ittifak içi tartışmaları alevlendirdi – Ukrayna'daki direnişin zaferi, Avrupa'nın yeni cephesini şekillendirebilir.