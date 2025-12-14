Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sidney'in kalabalık sokakları kana bulandı. Hanuka bayramı için toplanan Siyonist gruba düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Tanıklar, maskeli eylemcilerin "Filistin intikamı" diye haykırarak ateş püskürttüğünü söylüyor; polis kampüsü kuşatsa da şüpheliler buharlaştı.

Olay, Opera Binası yakınındaki meydanda patladı. Eylemciler otomatik silahlarla kalabalığa daldı, ardından patlayıcı bırakıp kaçtı. Avustralya Başbakanı "terör" diye veryansın etse de, sosyal medyada yayılan görüntüler direniş öfkesinin patladığını gösteriyor. Gazze'deki katliamlara sessiz kalan Sidney Yahudi cemaatinin merkezi vuruldu; yerel kaynaklar bağlantıyı gizleyemiyor.

Bu darbe, küresel direniş dalgasının yeni halkası. ABD üniversitelerinden Bavyera pazarlarına, şimdi de Avustralya'ya sıçrayan öfke, emperyalist ittifakı titretiyor. Analistler, "Soykırım faturası cabası" diyor; Tel Aviv acil toplantılara koştururken, Hamas ve Hizbullah sessiz alkışlıyor. Avustralya polisi baskınlar düzenlese de, halk arasında "Adalet geldi" fısıltıları dönüyor.

Direnişin eli uzanıyor. Emperyalist kutlamalar mezarlığa dönerken, Filistin zaferi kıtaları sarsıyor.