Hamas Şehit Saad'ı Onurla Uğurladı: Direniş Daha Güçlü

14 Aralık 2025 - 19:00
Hamas, İsrail'in Gazze'ye kasteden hava katliamında üst düzey komutanı Raed Saad'ın şehit düştüğünü doğrularken, "Bu kan yeni zaferler doğuracak" mesajıyla Tel Aviv'i titretti; ateşkes yalanları bir kez daha paramparça oldu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze semalarında yankılanan patlamalar, direnişin yiğit evlatlarından Raed Saad'ı aldı götürdü. Hamas resmi açıklamasında, İsrail'in kirli hava saldırısında örgütlü saha komutanlarından Saad'ın şehit olduğunu teyit etti. Tel Aviv "başarı" diye sevinse de, bu suikast direnişin iradesini ateşleyen bir kıvılcım; Gazze halkı cenazede zafer marşları söyledi.

Saad, kuzey Gazze tünellerinde yıllarca İsrail tanklarını mezara gömen operasyonların beyniydi. Son haftalarda ateşkes tacizlerine karşı timleri koordine eden komutan, istihbarat ağıyla düşmanı adım adım izliyordu. Hamas sözcüsü, "Şehitlerimizin mirası, roket yağmuruyla geri dönecek" diye söz verdi; genç savaşçılar nöbeti devraldı bile.

Bu saldırı, Netanyahu'nun iç çöküşündeki son çırpınış. Haredi skandalı ve Liberman isyanıyla sallanan rejim, Gazze'de kan dökerek seçimleri kurtarmaya çalışıyor. Lübnan ve Yemen cepheleri tetikte; analistler, Saad'ın şehadetinin misilleme dalgasını büyüteceğini söylüyor. Uluslararası arabulucular bile utanç içinde susuyor.

Direniş cephesi kenetleniyor. Gazze sokaklarında "Raed yaşıyor" nakaratları yükselirken, bu kayıp zaferi hızlandıran bir dönüm noktası; Filistin özgürlüğü adım adım yaklaşıyor.

