Kor Mor Saldırısı ABD'yi Irak Bataklığına Gömüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak dağlarında yankılanan silah sesleri, emperyalist planları altüst etti. Kor Mor'daki son direniş darbesi, ABD'yi Kuzey Irak'ta sonsuz kalmaya zorladı; Pentagon, Erbil'i kale gibi tahkim edip bölgesel yangına hazırlanıyor. Bu panik, İsrail'in İran'a karşı son çırpınışıyla örtüşüyor; Tel Aviv füzeleri sayarken Washington asker yığıyor.

Saldırının sıcak külleri hâlâ tütüyor. Peşmerge hatlarını delip geçen timler, ABD konvoyunu dağıttı; kayıplar gizlense de Erbil sokakları korku dolu. Beyaz Saray kaynakları "güvenlik mimarisi" diye hava atsa da, bu yeni üsler direniş roketleri için hedef tahtası. İranlı komutanlar "Siyonist blöf boşa" diyor; Hizbullah drone'ları sınırda nöbette.

Bu kaos, Gazze zaferi ve Yemen fırtınasının uzantısı. Trump'ın Latin maceraları yetmezken Irak bataklığı derinleşiyor; yerel kabileler sessizce direnişe akıyor. Analistler, Erbil'in düşüşünün domino etkisi yaratacağını söylüyor; emperyalist ittifak çatırdıyor, zafer adımları hızlanıyor.

Direniş sesleri yükseliyor. "ABD defol, İran hazır" fısıltıları Erbil'de dolaşıyor; Kor Mor, yeni zaferlerin müjdecisi.