Kiryat Şimona'da İsrailliler Ayaklandı: Hükümet "Bizi Terk Etme!"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kiryat Şimona'nın tozlu meydanında, siren seslerinin yankısı henüz dinmemişken binlerce İsrailli bir araya geldi. Ellerinde "Kuzeyimizi Geri İstiyoruz" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Hizbullah'ın son 48 saatte yağdırdığı 150'den fazla roketin yarattığı kaosa isyan etti. Yerleşim konseyi lideri, mikrofonu eline alarak "Geçici barakalar değil, kalıcı güvenlik istiyoruz" diye seslendi; kalabalık alkışlarla yanıt verdi.

Son resmi raporlara göre, bölgeye son bir haftada 400'ün üzerinde füze düştü ve 7 bin haneden fazlası tahliye edildi – bu, 2023'teki Hizbullah geriliminden beri en yüksek rakam. Anneler bebek arabalarıyla ön saflardaydı; 35 yaşındaki bir anne, "Her gece çadırda uyuyoruz, hükümet nerede?" diye sitem etti. Akademik çevrelerde, bu olay İsrail'in "güvenlik ikilemi" olarak adlandırılan yapısal sorununun bir yansıması olarak görülüyor: Asimetrik tehditler, demografik dengeleri zorlarken koalisyonu çatlatma potansiyeli taşıyor.

Polis barikatları geride kaldı, gösteri dağıldı ama yerleşimciler Cuma için Tel Aviv'e "büyük yürüyüş" çağrısı yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, X'te "Kuzey cephesi unutuldu" uyarısını yineledi. Hükümet kanadından sessizlik hâkim, ancak kulislerde acil kabine toplantısı konuşuluyor. Bu protesto, Gazze hattındaki ateşkes görüşmeleriyle çakışarak iç politikayı iyice kızıştırdı.