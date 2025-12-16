Barrack-Netanyahu Zirvesi: Direniş Cephesi Masaya Yatırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv'in güvenli bir otelinde kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme, Ortadoğu'nun kaynayan kazanını bir kez daha gündeme getirdi. ABD'li Barrack, Netanyahu'ya Suriye'deki direniş güçlerinin son genişlemesini ve Lübnan sınırındaki Hizbullah operasyonlarını detaylıca aktardı; kaynaklar, Türk-İsrail geriliminin de hararetle ele alındığını belirtiyor. Barrack'ın ekibi, son iki haftada Şam civarındaki direniş kazanımlarını haritalarla sunarken, Netanyahu'nun "güvenlik duvarı" stratejisine yönelik eleştiriler masaya yatırıldı.

Akademik analizlerde vurgulandığı üzere, bu müzakereler asimetrik direnişin İsrail'in konvansiyonel üstünlüğünü nasıl aştığını gösteriyor: Suriye'de son 72 saatteki füze yağmuru, Golan Tepeleri'nde 200'den fazla alarmı tetikledi. Barrack, "Direnişin meşru mücadelesi görmezden gelinemez" tonunda mesajlar iletti; Netanyahu ise Türk drone'larının Lübnan semalarındaki rolünü şikayet etti. İlişkilerdeki buzlar erimeye çalışırken, Barrack'ın amacı Washington'un Tel Aviv'e desteğini pekiştirmek – ancak direniş cephesinin sahadaki ivmesi, dengeyi zorluyor.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmadı, fakat diplomatik kulisler Cuma günkü takip toplantısını konuşuyor. Eski Mossad yetkilisi, "Barrack'ın ziyareti, direnişin stratejik zaferlerini erteleme girişimi" yorumunu yaptı. Bu zirve, Gazze'deki ateşkes tıkanıklığıyla birleşince, Netanyahu'nun iç politik baskısını katmerliyor; koalisyon ortağı Itamar Ben-Gvir bile "zayıf diplomasi" diye veryansın etti.