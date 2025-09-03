İran, Natanz’ı olası hava saldırısına mı hazırlıyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’li nükleer uzman David Albright, İran’ın Natanz tesisinde kritik soğutma ekipmanlarını söküp farklı alanlara taşıdığını ve bu adımın olası yeni bir İsrail saldırısına karşı hazırlık niteliği taşıdığını açıkladı.

Albright, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Son uydu görüntüleri, İran’ın geçtiğimiz hafta Natanz kompleksindeki HVAC binalarından neredeyse tüm soğutma ekipmanlarını söküp kaldırdığını gösteriyor” dedi.

İran’ın nükleer programı üzerine uzman olarak tanınan Albright, Tahran’ın tesisin geçici olarak kapalı olmasını, kritik ekipmanı gelecekteki hava saldırılarından korumak için kullandığını belirtti.

Bazı sökülen soğutucuların helikopter pistlerine taşındığını, bazılarının su arıtma tesisinin yakınlarına yerleştirildiğini, geri kalanının ise tesis genelinde dağıtıldığını ifade etti.

Natanz tesisi, İran’ın önemli zenginleştirme merkezlerinden biri olarak biliniyor ve Haziran ayında İsrail ve ABD’nin ortak saldırısına hedef olmuştu; saldırı ciddi hasara yol açmıştı.

Uzmanlar, son gelişmelerin Tahran’ın nükleer altyapısını olası yeni saldırılara karşı koruma çabalarını yansıttığını vurguluyor; ayrıca, Natanz’taki bu hareketliliğin İran’ın olası hava saldırılarına karşı hazırlık kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtiyorlar.