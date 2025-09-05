Sky News: İsrail ile İran arasında savaş sonbaharda tekrar başlayabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sky News Arabia’nın haberine göre, İsrail ile İran arasında çıkabilecek bir sonraki savaşın bu sonbaharda yaşanması muhtemel.

Haberde, bu savaşta İsrail açısından en büyük tehdidin İran’ın hipersonik Restahiz füzeleri olacağı öne sürüldü.

3000 kilometre menzilli yeni füzeler

İddiaya göre İran, İsrail’in olası bir saldırısına karşılık olarak 3000 kilometre menzile sahip Restahiz füzelerini fırlatacak.

Haberde, bu füzelerin her birinin yaklaşık 70 kilogramlık 80 savaş başlığı taşıyabileceği ve toplamda 5,6 tonluk yük barındırdığı aktarıldı.

Batılı kaynakların ise İran’ın bugüne kadar İsrail’e fırlattığı en ağır savaş başlığını 2 ton civarında gösterdiği belirtildi.

Hedef olarak Hayfa ve Dimona tesisleri

Sky News Arabia, Restahiz adı verilen füzenin aslında İran’ın varlığını kabul ettiği ancak görsellerini henüz paylaşmadığı Hürremşehr-5 olabileceğini bildirdi.

Haberde, İran’ın bu füzeleri Hayfa Limanı veya Dimona’daki nükleer tesislere yöneltebileceği ve bunun iki ülke arasında varoluşsal bir savaşın başlangıcı olabileceği ifade edildi.

Daha önce bazı Arap kaynaklarının da yeni bir savaşın eylül ayı sonunda başlayabileceğini iddia ettiği hatırlatıldı.