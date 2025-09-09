Askeri uzman: Yemen İHA'ları stratejiyi değiştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Askerî ve stratejik uzman Albay Hatem Kerim el-Falahi, Sanaa güçlerinin balistik füzelerden ziyade insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaya yönelmesinin İsrail ile yaşanan çatışmalarda niteliksel bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi.

El-Falahi, İHA’ların küçük yapıları ve alçak irtifada uçabilme kabiliyetleri nedeniyle radarlarca kolay tespit edilemediğini, balistik füzeler ve savaş uçaklarına karşı tasarlanan hava savunma sistemlerinin düşük termal iz bırakan bu tür hedeflere etkili olamadığını ve bu durumun İsrail’in savunma zaaflarını açığa çıkardığını belirtti.

Uzman, Ensarullah’ın son saldırılarının Ben Gurion Havalimanı’nın ötesine geçerek Nakab ve Eylat bölgelerine kadar uzandığını, bunun da İsrail’e yönelik saldırıların coğrafi ölçekte belirgin bir tırmanış sergilediğini vurguladı.

El-Falahi, bazı bölgelerde sirenlerin geç çalması ya da hiç devreye girmemesinin erken uyarı sistemlerinin İHA’ları algılayamadığını gösterdiğini, bunun da İsrail ordusunun derinleşen güvenlik krizini ve gayriresmî tehditlere anında karşılık verme konusundaki sınırlılıklarını açığa çıkardığını, Ensarullah'ın ise İsrail içindeki hassas noktalara tekrar tekrar ulaşabilmesinin ileri düzeyde bir teknik kapasiteyi yansıttığını belirtti.

Özellikle Ramon Havalimanı’nın iki gün içinde iki kez hedef alınması meselenin ciddiyetini ortaya koyarken, bu son tırmanış Yemenli bir İHA’nın havalimanındaki yolcu terminalini vurmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Ensarullah, saldırıların Filistin direnişine destek amacı taşıdığını ve Gazze’deki katliamlara ile geçtiğimiz ay Sanaa’da hükümet liderlerinin öldürülmesine bir yanıt niteliği taşıdığını ileri sürüyor.