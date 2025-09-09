Askerî ve stratejik uzman Albay Hatem Kerim el-Falahi, Sanaa güçlerinin balistik füzelerden ziyade insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaya yönelmesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Almanya Başbakanlık Sözcüsü, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemleri temini için müzakerelerin devam ettiğini bildirdi. Parstoday'in IRNA'dan aktardığı habere göre, Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Cornelius, hava savunmasının Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin ana odağı olduğunu vurgulayarak, yeni hava savunma sistemleri sağlanması için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Berlin'in daha önce Ukrayna'ya birçok hava savunma sistemi gönderdiğini belirten Cornelius, bu sistemlerin Alman yapımı IRIS-T SLM gibi sistemleri veya Amerikan Patriot sistemi gibi yabancı sistemleri içerdiğini söyledi.

Ukrayna'nın Rusya'nın NATO ile Savaşa Hazırlandığı İddiası

Bir Ukraynalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın 2030 yılına kadar Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile savaş için füzelerini hazırladığını iddia etti. Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya'nın bu yılki silah üretim istatistiklerini paylaştı. Bu Ukraynalı kurumun verilerine göre, Moskova'nın ana odağı füzelerin daha da geliştirilmesi olacak. Ukrayna ayrıca, Rusya'da onlarca yeni savaş uçağı ve yüzlerce tankın da üretildiğini belirtti. Bu Ukraynalı kurumun verilerine göre, Moskova'nın ana odağı füzelerin daha da geliştirilmesi olacak. Ukrayna, ek olarak Rusya'da onlarca yeni savaş uçağı ve yüzlerce tankın yapım aşamasında olduğunu bildirdi.

Rusya: "Ukrayna Kasıtlı Olarak Çocukları ve Ebeveynleri Hedef Aldı"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Pazar günü Donetsk'teki "Gulliver" Parkı'nda bulunan bir çocuk oyun alanına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu altı sivil yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Donetsk'teki 'Gulliver' Parkı'nda bulunan bir oyun alanına saldırarak kasıtlı olarak çocukları ve ebeveynlerini hedef aldı. Rusya bu terör saldırısına misilleme yapma hakkını saklı tutmaktadır" dedi. Zaharova, "Ukrayna bu saldırıyla barışçıl çözüm sürecini sabote etme ve gerilimi tırmandırma niyetinde olduğunu gösterdi" diye ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Devam Ediyor

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Pazartesi günü Rusya'nın Kiev bölgesindeki bir termik santrale saldırdığını duyurdu. Bu saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Pazar günü Ukrayna'nın başkentindeki Bakanlar Kurulu binasına düzenlediği saldırının ardından Ukrayna'daki mevcut durumdan ve Moskova'nın devam eden saldırılarından duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmesiyle gerçekleşti.

Trump'ın Özel Temsilcisi: "Rusya'nın Saldırısı Ukrayna Savaşı'nı Kontrolden Çıkarabilir"

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya'nın Kiev'deki Ukrayna Bakanlar Kurulu binasına düzenlediği son saldırıyı savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanması olarak nitelendirdi. Kellogg, yaptığı açıklamada, "Her savaşın tehlikesi, tırmanmasıdır. Rusya, Kiev'deki Ukrayna kabine binalarına yönelik en büyük saldırısı ve darbesiyle gerilimi tırmandırıyor gibi görünüyor" dedi.