Hani Filistin Davamızdı!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Şevket Aydın, son meclis toplantısında sert ve çarpıcı bir konuşma yaptı.

Gazze'yle ilgili herkesin gelişmeleri takip ettiğini belirten Aydın, ''gönül ister ki her mecliste, her kürsüde Gazze'deki soykırımı arkadaşlarımız dile getirsin'' dedi.

3. kez Gazze ile ilgili konuşacağını belirten Aydın, ABD himayesinde katil İsrail çetesinin en ağır bombardıman araçlarıyla soykırıma devam ettiğini hatırlattı.

''Keskin nişancılarla kadınların, çocukların tek tek öldürüldüğünü'' vurgulayan Aydın, açlıkla bebeklerin, çocukların öldürülmeye devam edildiğini söyledi.

Soykırıma karşı dünya devletlerinin izlemekle yetindiğini söyleyen Aydın, maalesef hiç kimsenin Gazze'de olanlara engel olacak adım atmadığını vurguladı.

İSLAM DÜNYASI, ABD'NİN KISKACINDA

Vahşeti durduracak irade ortaya konulamadığını, herkesin ABD'nin eline baktığını söyleyen Aydın, ABD'nin bu katliamı desteklemekten bir an bile geri durmadığını belirtti.

İsrail'in bu dönemde 7 ülkeyi, son 2 günde 6 ülkeyi bombaladığını hatırlatan Aydın, bu ülkelerin Filistin-Lübnan-Yemen- Suriye-Tunus olduğunu ve en son Katar'ın vurulduğunu dile getirdi.

Katar'ın Trump'a 1.2 trilyon dolar yardım ettiğini bildiren Aydın, Amerika'nın en büyük askeri üssünün, CENTCOM'un ikinci merkezinin Katar'da bulunduğunu buna rağmen bombardımandan 10 dakika sonra haber verildiğini vurguladı.

Suriye'den çok ciddi tehdit aldığımız dönemde NATO üyesi olarak bize birkaç günlüğüne patriot getirildiğini hatırlatan Aydın, o patriotların Kürecik'te şimdi İsrail'e koordinat verdiğini söyledi.

Körfez ülkelerinin İsrail'in Hamas yöneticilerine yaptığı rüşvet teklifine arabuluculuk yaptığını söyleyen Aydın, Kassam karşısında İsrail'in başarısız olmasının Kassam'ın iletişimi Kur'an ayetleriyle sağlamasına bağlayan bir İsrailli analistin sözlerini aktardı.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE VİCDANLAR AYAKTA

İspanya, İrlanda, İtalya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yeni bir girişim olduğunu söyleyen Aydın, bu vahşete tahammül edemeyenlerin ortaya çıktığını söyledi.

İspanya'nın 9 maddelik yaptırım listesinin İslam ülkelerinin çok ilerisinde bir adım olduğunu bildiren Aydın, Türkiye olarak bizim böyle bir yaptırım listesine sahip olmadığımızı, diplomasinin ötesinde attığımız bir adım olmadığını dile getirdi.

Sadece İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Bakü'ye gitmesine hava sahamızı açmadığımızı belirten Aydın, bunun dışında somut bir adım atmadığımızı, sadece diplomasi ve kınamayla yetindiğimizi söyledi.

Hollanda'nın adımıyla Ben Gvir ve Smotrich'in istenmeyen 2 adam ilan edildiğini, 29 ülkeye giremeyeceğini ama bizim ülkemize isteyen her Siyonist bakanın girmesinin önünde bir engel olmadığını söyleyen Aydın, İrlanda'nın da İsrail mallarının ülkeye girmesini yasakladığını, İsrail mallarının gümrüklerine gelmesi halinde el koyacaklarını ilan ettiklerini hatırlattı.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

'''İrlanda Devlet Başkanı, Gazze'deki soykırımı durdurmak için, askeri hareket gerekiyor. Çocukların ölümüne seyirci mi kalacağız? Bir şeyler olmalı' diyor.

Evet bir şeyler olmalı. Bizim halkımız da devletimiz de bir şeyler yapmalı. Biz hakikaten bu konulara çok duyarsız kalıyoruz. Katliamlar oluyor, tepki göstermeye gidiyoruz, 3 bin 5 bin kişi...

Brezilya Devlet Başkanı Silva, Hamas terör örgütü değildir. Aksine Netanyahu, Gazze'yi öldüren, katleden bir teröristtir diyor.

Bu Batılı ülkeler ve liderleri bunu söylerken İslam dünyası ne durumda? Gazze'nin yanı başında, halkıyla, devletiyle, Mısır'ın sağırlığı, körlüğü ve duygusuzluğu tarihi bir utanç olarak alınlarına mühürlendi. Bu mühür tarih boyunca sökülmeyecektir.

Kabe İmamı Sudeys, Gazze'deki savaş bir fitnedir. Siz bunla uğraşmayın. Yöneticilerinize bırakın diyerek Suud Kralı'nın Bel'am'ı olduğunu, Allah'ın kitabını da onun hevasına, hevesine göre açıkladığını görüyoruz.

Bir başka Bel'am, darbeci Sisi'nin Mısır Baş müftüsü. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Cihat çağrısı yaptığı için onları kınamakla meşgul.

İsrail ordusuna yapay zeka desteği veren Microsoft'un teknoloji lideri Daron, konuşma yapmak için ülkemize geldi. Haliç Üniversitesi'nde protesto edildi. Okul yöneticileri derhal o gösteriyi engellediler ve çekim yapılmasına izin vermediler. Bu adamlar hala bu Üniversite'nin başında görevlerine devam ediyorlar.

Yine bir başka rektör, Şalom gazetesinin yazarı, bir Siyonist sevici olarak, Gazze'nin açlıktan ölen çocuklarını görmüyor, Siyonist şarkıcıyı savunuyor ki bu Siyonist şarkıcı, İsrail ordusunda askerlik yapmış birisidir. Hala görevine devam ediyor.

Gazze'ye bir parça ekmek, bir şişe su sokamayan Körfez ülkelerinin hali tam bir utanmazlık. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt'te savaş uçakları eşliğinde karşılandı. Böylece uçakların halkı Müslüman olan ülkelere niçin verildiği ve kimleri korumak için verildiğini bu şovla görmüş olduk hepimiz.

Katar'ın verdiği o paralarında bir işe yaramadığına, kendi ülkesini koruyamadığına hepimiz şahit olduk.

Dünya üniversitelerinde, Müslüman, Hristiyan, Budist, Deist, Ateist öğrenciler Filistin'e yönelik soykırımı kınamak için yeni eylemler yaparken bizim üniversitelerimizde bu milletin çocukları, büyük çoğunluğu, maalesef ilgisiz kaldı. Bunun temel sebebi biz büyükleriz. Biz gereken tepkileri ortaya koyamıyoruz.

Filistin ile Dayanışma ve İsrail'e karşı ortak politikalar geliştirmek amacıyla Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Namibya, Senegal, Malezya ve Güney Afrika'nın oluşturduğu Lahey Grubu kuruldu. Bu ülkeler İsrail'e yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularında demirlemesini yasakladıklarını açıkladılar. Türkiye gruba katılmadı. Bakü-Ceyhan boru hattı petrol pompalamaya devam ediyor. Bunu uluslararası hukukla açıklayamayız, kendimizi aldatamayız. Çünkü karşımızda hukuk tanımaz, diplomasiden anlamaz bir katil çetesi var.

Daniel Brandon Bilzerian şunu söylüyor: Naziler, sağlıkçıları öldürmedi, gazetecileri öldürmedi, yardım çalışanlarını vurmadı, çocukları vurmadı, ama Netanyahu bunların hepsini tek tek öldürüyor.

Haziran 2024'te ben burada İsrail ile ilgili konuşma yapmıştım. İhracatçılar Birliği'nin verileriyle Filistin üzerinden ticaretin artarak devam ettiğini anlatmaya çalışmıştım çok tepki gördüğümüz insanlar da oldu fakat herkes hatırlar 1 ay önce yaklaşık olarak ticaretin tamamen durdurulduğu söylendi. Ancak size 3 tane örnek söyleyeceğim.

İskenderun limanına yaklaşan Liberya bandıralı gemi, Pazar günü İsrail'in Hayfa limanına doğru hareket etti.

Oransya gemisi dün 11 civarında İsrail'in Hayfa limanında demirlemek üzere İskenderun limanından ayrıldı.

Mayros isimli gemi, önceki gece 22'de Hayfa limanından ayrılarak dün sabah 7.07'de İskenderun limanında yük almaya başladı.

Bu sadece İskenderun'dan 3 örnek. Yani Siyonist çetenin gemileri ülkemize gelmeye, mal almaya devam ediyor.

Ben geçen Haziran'da söylemiştim. Siyonist çetede 10 bin çifte vatandaş var. 4 bin 500'ü bizzat silahlı çatışmaya katılıyor. Yaklaşık 40 civarı öldü. Ama Türkiye sembolik olarak 10 tanesini vatandaşlıktan çıkartamadı. İrlanda çıkarmaya başladı.

Bizler, Anadolu'yu fethettikten 20 sene sonra, Haçlı orduları Anadolu'dan geçerek Kudüs'ü işgal etti ve Kudüs'teki bütün Müslümanları tek tek kesti kimse yardıma gitmedi, Gazze ilk değil.

Biz İstanbul'u fethettiğimizde Endülüs yani Granada, 50 yıl muhasara altında kalmıştı. 40 yıl biz İstanbul'u fethettikten sonra da muhasarada kaldı. Ve Kral Abdullah ve ailesi hariç herkes öldürülürken kimse yardıma gitmedi. Bugün de kimse Gazze'ye yardıma gitmeyecek öyle görünüyor.

Hazret-i Muhammed şöyle diyor; Bir beldeyi küfürle yönetebilirsiniz, ama zulümle asla.''