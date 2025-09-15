Türkiye’den Kritik Nükleer Adım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, enerji bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla ‘Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı’nı başlattı.
Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu çağrıyla enerji güvenliğimizi güçlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörlerini, Türk sanayisinin üretim yetkinlikleriyle ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısına başvuruların 31 Aralık 2025’e kadar rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği açıklandı.
yorumunuz