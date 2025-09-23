Ayetullah Hamanei: ABD ile müzakere fayda sağlamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, televizyon üzerinden yaptığı son konuşmada, İran halkının birliği ve bütünlüğünün düşmanın planlarını boşa çıkardığını belirtti. İmam Hamanei, özellikle son dönemde yaşanan 12 günlük savaş sürecinde milletin gösterdiği dayanışmanın, düşmanın umutlarını erken aşamada kırdığını vurguladı.

Halkın Birliği Düşmanı Yenilgiye Uğrattı

İmam Hamanei, düşmanın asıl hedefinin yalnızca komutanları ya da bazı etkili isimleri ortadan kaldırmak olmadığını, asıl amaçlarının İslam Cumhuriyeti düzenini yıkmak olduğunu ifade etti. Düşmanların kaos planladığını, halka sokağa çıkma çağrılarıyla fitne ve iç karışıklık çıkarmaya çalıştığını dile getiren Devrim Lideri, ancak İran halkının bu oyunlara itibar etmediğini, aksine meydanları düşman karşıtı sloganlarla doldurduğunu söyledi.

Gençlerin Uluslararası Başarıları

Konuşmasında İranlı gençlerin bilim ve spor alanındaki başarılarına da dikkat çeken Rehber, öğrencilerin uluslararası olimpiyatlarda savaş günlerinde dahi 40 madalya kazandığını, bunların 11’inin altın olduğunu belirtti. Ayrıca astronomi olimpiyatında dünya birinciliği elde eden İranlı öğrencileri örnek göstererek, “Bu gençler olağanüstü bir yetenek sergiliyor. Bu potansiyeli değerlendirmek devletin sorumluluğudur” dedi. Eğitim ve sağlık alanındaki yetkililere, gençlerin yeteneklerine gereken değeri verme çağrısı yaptı.

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’a Vefa

İmam Hamanei, konuşmasının bir bölümünde şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ı anarak, onu sadece Lübnan ve Şii dünyası için değil, tüm İslam ümmeti için büyük bir servet olarak nitelendirdi. “Bu servet kaybolmadı, bugün de Hizbullah’ın mücadelesinde yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Birliği Zayıflatma Çabaları

Ayetullah Hamanei, dış güçlerin İran’daki unsurları üzerinden, “milli birliğin yalnızca savaş günlerine ait olduğu” algısını yaymaya çalıştığını belirtti. Bu söylemi “tamamen yanlış” olarak nitelendiren İmam Hamanei, İran halkının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de düşmana karşı yekvücut şekilde duracağını vurguladı.

ABD ve Siyonizme Karşı Duruş

Devrim Lideri, İran halkının ABD ve işgalci siyonist rejimin planlarına karşı daima meydanlarda olduğunu hatırlatarak, “Bugün de yarın da bu birlik sürecektir. İran milleti düşman karşısında tek yumruktur” dedi.

İmam Hamanei’nin konuşması, İran halkının direniş iradesi ve milli birliğinin, düşmanların komplolarını başarısız kılan en güçlü silah olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İran'ın uranyum zenginleştirme alanındaki mevcut konumuna değinen İmam Hamanei, teknik detaylara ilişkin şunları kaydetti:

Bugün uranyum zenginleştirme konusunda yüksek bir seviyedeyiz. Nükleer silah yapmak isteyen ülkeler zenginleştirmeyi %90 saflık seviyesine çıkarır. Bizim ise nükleer silaha ihtiyacımız yoktur ve nükleer silah edinmeme kararlılığımız var. Bu nedenle seviyeyi o kadar yükseltmedik; %60'a çıkardık ki bu çok yüksek ve iyi bir rakamdır ve ülkemizdeki bazı gerekli işler için yeterlidir.

Ayetullah Hamanei, İran'ın bu alandaki uluslararası statüsünü vurgulayarak, "Dünyadaki 200'ü aşkın ülke arasında zenginleştirme yapabilen 10 ülke var. İslam İran'ı da bu 10 ülkeden biridir. Diğer 9 ülkenin nükleer bombası var. Bizim yok ve olmayacak. Nükleer silah kullanmayı planlamıyoruz ancak zenginleştirme kabiliyetine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Bombalama Girişimlerine Rağmen Bilimin Kalıcılığı

Nükleer tesislere yönelik saldırı ve sabotaj girişimlerine de değinen İmam Hamanei, "Gelip falanca, filanca tesisi bombaladılar. Ancak asıl mesele şudur: Bu bir bilimdir ve bilim bombayla, tehditle yok edilemez. Bilim kalıcıdır" diyerek, İran'ın bu alandaki insan kaynağının gücüne dikkat çekti:

Bize iletilen sağlam ve güvenilir raporlara göre, ülkemizde onlarca seçkin bilim insanı, yüzlerce araştırmacı ve nükleer gruplar tarafından eğitilmiş, bu konuyla ilgili çeşitli branşlarda binlerce uzman halen faaliyet göstermektedir.

ABD ile Müzakerelere Kesin Ret

Konuşmasının son bölümünde, iç siyasette sıkça tartışılan ABD ile müzakerelere de değinen İmam Hamanei, uzun yıllara dayanan gözlem ve tecrübelerine dayanarak net bir pozisyon aldı:

Şu anki mevcut durumda -ileride 20-30 yıl sonra durum değişebilir, o ayrı- ABD hükümeti ile müzakerelerin, birincisi, milli menfaatlerimize hiçbir katkısı yoktur. Bize hiçbir fayda sağlamaz ve hiçbir zararı da ülkemizden uzaklaştırmaz. Yani, ülkeye faydası olmayan, hiçbir zararı da önlemeyen, tamamen faydasız bir iştir. Kesinlikle böyle bir etkisi yoktur.

Ayetullah Hamanei'nin bu kapsamlı açıklamaları, İran'ın nükleer program ve dış politika konusundaki resmi duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.