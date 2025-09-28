Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşimlerle bağlantılı 68 şirketi daha kara listeye ekledi ve insan hakları ihlallerine katkı s

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine destek sağladığı gerekçesiyle 68 şirketi daha kara listeye ekledi. Bu güncel karar, BM İnsan Hakları Konseyi’nin insan hakları ihlallerine karışan aktörlere karşı artan baskısını yansıtıyor.

BM raporlarına göre, kara listeye alınan şirketler, yerleşim birimlerinin inşası, genişlemesi ve işletilmesi sürecinde önemli altyapı, finansal ve lojistik destek sağlıyor. Bu şirketler arasında inşaat, enerji, altyapı ve güvenlik hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı belirtiliyor.

Kara listeye eklenen şirketlerin faaliyetlerinin, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim politikalarının sürdürülmesine katkıda bulunarak, Filistin halkının temel insan haklarını ihlal ettiği vurgulanıyor. BM, uluslararası toplumun ve yatırımcıların bu şirketlerle ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor.

Kararla birlikte, Birleşmiş Milletler insan hakları yetkilileri, işgal altındaki bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin insani ve hukuki sorumluluklarını hatırlatarak, yerleşimlerin büyümesine katkıda bulunan ticari ilişkilerden vazgeçmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail yönetimi ve birçok şirket kara liste kararına tepki gösterirken, uluslararası insan hakları örgütleri ise bu adımı olumlu karşılayarak, işgal altındaki bölgelerdeki haksız uygulamalara karşı etkin bir mekanizmanın geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişme, Filistin-İsrail çatışmasında uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının uygulanması doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor ve bölgedeki gerilimin yanı sıra uluslararası diplomasi sahasında da yankı bulması bekleniyor.