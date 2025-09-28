Hizbullah Milletvekili Hüseyin el-Hac Hasan: "Direniş Silahlarını Asla Teslim Etmeyeceğiz"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Milletvekili Hüseyin el-Hac Hasan, direniş hareketinin silahlarını bırakmaya yönelik uluslararası çağrıları ve özellikle ABD’den gelen vaatleri kesinlikle reddettiklerini açıkladı. Hasan, bu tür vaat ve tekliflerin bir aldatmaca olduğunu söyleyerek, bölgedeki temel sorunun İsrail’in yayılmacı ve işgalci politikalarında yattığını dile getirdi.

Milletvekili el-Hac Hasan, yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın direnişin temelinde yer alan silahlarının, Lübnan'ın egemenliğinin ve halklarının güvenliğinin garantisi olduğunu belirtti. Bu silahların teslim edilmesinin, İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarına karşı savunmasız kalmak anlamına geleceğini ifade etti. Hasan, direnişin bu silahları bırakmasının Lübnan halkına ve bölgedeki direniş eksenine ihanetten başka bir şey olmayacağını vurguladı.

Hasan ayrıca, ABD hükümetinin Lübnan ve Hizbullah’a yönelik politikalarının bölgedeki dengeyi bozmayı amaçladığını söyledi. Bu bağlamda, ABD’nin bazı tavizler veya vaatlerle Hizbullah’ı silahsızlandırmaya çalışmasının bölgedeki barış ve adalete hizmet etmeyeceğini, sadece İsrail’in çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Hüseyin el-Hac Hasan’ın açıklamaları, Hizbullah’ın mevcut politik çizgisinin güçlü bir teyidi olarak değerlendiriliyor. Hizbullah uzun süredir silahlı direnişini İsrail’e karşı meşru bir savunma aracı olarak görüyor ve silahsızlandırılmaya yönelik uluslararası baskıları reddediyor. ABD ve Batılı müttefikleri ise Hizbullah’ın silahlarının bölgedeki gerilimi artırdığı gerekçesiyle yeniden yapılandırma ve silahsızlandırma çağrıları yapıyor.

Hasan’ın ifadesi, Lübnan’daki siyasi ve güvenlik tablosunun çetin mücadelesinin bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. Hizbullah’ın güçlü silahlı kapasitesi, sadece askeri bir unsur değil; aynı zamanda Lübnan iç siyaseti ve bölgede güç dengeleri üzerinde belirleyici bir faktör olarak kabul ediliyor.

Hizbullah milletvekilinin sözleri, ülkedeki ve bölgede uzun süredir tartışılan silahlanma ve direniş konusundaki ihtilafın sürdüğünü ortaya koyuyor. ABD ve uluslararası aktörlerin çağrılarına rağmen, Hizbullah’ın silahlarını teslim etmeyeceği yönündeki kararlılık, bölgesel istikrar ve barış arayışlarını karmaşıklaştırmaya devam ediyor. Bu durum, Lübnan ve Orta Doğu’da mevcut anlaşmazlıkların ve jeopolitik gerilimlerin çözümünde önemli bir engel olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.