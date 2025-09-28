Gazze’de İsrail Saldırıları: Şehit Sayısı 66 Bini Aştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki insani trajediyi büyütmeye devam ediyor. Son resmi verilere göre, son 24 saatte 79 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam şehit sayısı 66 bin 5’i geçti. Bu rakam, uzun süredir süren çatışmalarda sivillerin dahil olduğu büyük bir kaybın göstergesi olarak kayda geçti.

Gazze’deki sağlık kurumlarından edinilen bilgilere göre ölenler arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların yanı sıra çok sayıda sivil yer alıyor. Hastaneler, saldırıların neden olduğu yaralanmalarla başa çıkmakta zorlanıyor; sağlık altyapısı ağır darbeler aldı. Elektrik kesintileri, temiz su ve gıda kaynaklarının azalması, insani koşulları daha da kritik hale getiriyor.

Sivil kayıpların bu derece artması, uluslararası insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler tarafından soykırım ve insanlık suçları iddialarının gündeme gelmesine yol açtı. Çok sayıda ülke ve sivil toplum kuruluşu, İsrail’in saldırılarını kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu. Ancak çatışmaların devam etmesi, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Gazze’de yaşanan durum sadece yerel değil, bölgesel bir kriz olarak da değerlendiriliyor. İsrail’in saldırıları, Arap dünyasında ve küresel platformlarda büyük siyasi dalgalanmalara sebep olurken, bölgedeki istikrarsızlık riskini artırıyor. Filistinlilerin yaşadığı insani drama uluslararası aktörlerin müdahale etme zorunluluğunu gündeme getiriyor.

Gazze’de ölü sayısının 66 bini aşması, yaşanan insani felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkileri, uluslararası toplumun harekete geçmesi gereken acil ve kritik bir durumu ortaya koyuyor. Bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesi için sürdürülen çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısı giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.