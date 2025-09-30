  1. Ana Sayfa
Yemen'den ABD ve İsrail'e Kızıldeniz uyarısı: Soykırım bitene kadar geçiş yok

30 Eylül 2025 - 17:13
Yemen Başbakan Danışmanı, Gazze'deki savaş sona erene kadar Kızıldeniz'i İsrail gemilerine kapalı tutma kararlılığını yineledi. ABD, İngiltere ve diğer batılı/Arap rejimlerini İsrail'in Filistin halkına yönelik suçlarını desteklemeye devam ettiğini belirten yetkili, Yemen silahlı kuvvetlerinin Filistin'i savunmada kararlı olduğunu ve düşman gemilerine geçiş izni vermeyeceğini belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Başbakan Danışmanı Hamid Abdülkadir Anter, El-Malume'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaş sona erinceye kadar Kızıldeniz'in Siyonist rejime bağlı gemilere kapalı olacağını vurguladı.

Anter şunları ekledi:

"Amerika, İngiltere ve bazı Batılı ve Arap rejimleri, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik daha fazla suç işlemesini desteklemeye devam ediyor."

Yemen Başbakan Danışmanı Abdülkadir, "Yemen silahlı kuvvetlerinin Filistin'i savunma konusundaki pozisyonlarında kararlı olduklarını ve düşmana bağlı gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine asla izin vermeyeceklerini" açıkladı. "Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi, bölgeyi ve dünyayı herkesin bedelini ödeyeceği kapsamlı bir savaşa sürüklüyor."

Açıklamasında, "Savaş alanını ve çatışma kurallarını belirleyenlerin Yemen liderleri olduğunu" ifade ederek, "Silahlı kuvvetlerin, Siyonist düşmana acı bir darbe indirmek için tamamen hazır olduğunu" sözlerine ekledi.

