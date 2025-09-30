Yemen'den ABD ve İsrail'e Kızıldeniz uyarısı: Soykırım bitene kadar geçiş yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Başbakan Danışmanı Hamid Abdülkadir Anter, El-Malume'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaş sona erinceye kadar Kızıldeniz'in Siyonist rejime bağlı gemilere kapalı olacağını vurguladı.

Anter şunları ekledi:

"Amerika, İngiltere ve bazı Batılı ve Arap rejimleri, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik daha fazla suç işlemesini desteklemeye devam ediyor."

Yemen Başbakan Danışmanı Abdülkadir, "Yemen silahlı kuvvetlerinin Filistin'i savunma konusundaki pozisyonlarında kararlı olduklarını ve düşmana bağlı gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine asla izin vermeyeceklerini" açıkladı. "Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi, bölgeyi ve dünyayı herkesin bedelini ödeyeceği kapsamlı bir savaşa sürüklüyor."

Açıklamasında, "Savaş alanını ve çatışma kurallarını belirleyenlerin Yemen liderleri olduğunu" ifade ederek, "Silahlı kuvvetlerin, Siyonist düşmana acı bir darbe indirmek için tamamen hazır olduğunu" sözlerine ekledi.