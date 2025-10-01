Trump’ın Gazze Planı: Orta Doğu’da Yeni Bir Başarısızlık Macerası mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu siyasetinin karmaşık yapısına yeni bir sayfa açan Trump’ın Gazze için sunduğu 20 maddelik plan, gerek Batı’da gerekse Filistin sahasında büyük şüphelerle karşılanıyor. Hem bölge analistleri hem de Filistin direniş cephesindeki temsilciler, bu planın, geçmişte Tony Blair liderliğinde yürütülen başarısız barış girişimlerine yeni bir ekleme olacağını ifade ediyor.

Trump yönetiminin planı, Filistin halkının haklarını ve özgürlüklerini sınırlamaya yönelik dayatmalar barındırırken, özellikle silahsızlanma gibi vazgeçilmez olmayan şartlarla direniş hareketlerini hedef alması eleştirilerin odağında. Bu durum, İsrail'in işgal politikalarını meşrulaştırmaya çalıştığı geniş bir çabayla örtüşüyor.

Batılı aktörlerin Orta Doğu’da halen somut ve kalıcı barış getirememiş olması, planın da benzer bir akıbetle sonuçlanacağı kanaatini güçlendiriyor. Filistin’deki gözlemciler, planı sadece bölgesel sorunları daha da derinleştiren bir dayatma olarak görüyor ve direnişin haklı mücadelesine zarar verecek yeni bir tuzak olarak değerlendiriyor.

Siyasi tarih, imzalanan yüzlerce plan, anlaşma ve protokolün Filistin halkının taleplerinin önünde engel olarak çıktığını defalarca gösterdi. Bu nedenle, Trump’ın planının da benzer şekilde başarısızlığa mahkûm olduğu görüşü yaygınlık kazanıyor.