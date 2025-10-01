ABD enerji devlerinin tankerleri artık hedefte!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemenli Ensarullah hareketi (Husiler), Amerikan enerji şirketlerine ait gemileri hedef alacağını açıkladı. Söz konusu firmalar arasında Exxon Mobil ve Chevron gibi devler de bulunuyor
Mayıs ayında Yemen ile ABD arasında varılan ateşkes kapsamında Ensarullah, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmayı bırakmıştı.
'ÇATIŞMA İLKESİ'
Ensarullah'ın askeri kanadıyla ticari gemi operatörleri arasında irtibat sağlayan başkent Sana merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketi, dokuz yönetici ve iki gemiye yaptırım uyguladığını duyurdu.
HOCC, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Husiler tarafından yaptırım uygulanan bu oluşumlara ilişkin, "Bunlara 'çatışma ilkesi' doğrultusunda muamele edilecektir" ifadelerini kullandı.
DÜŞMAN VARLIK
Bu duyuru, aralarında ConocoPhillips ve Diamond S Shipping'in de bulunduğu söz konusu şirketlerin düşman varlık olarak kabul edildiği ve saldırıya açık olduğu yönünde bir uyarı niteliği taşıyor.
Şirketler, çeşitli basın kuruluşlarının konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.
HOLLANDA GEMİSİ VURULDU
Yemen ordusu halihazırda Kızıldeniz ve civarında seyreden İsrail ile ilişkili gemilere abluka uyguluyor. Yasaklara uymayanlara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Bu operasyonların sonuncusu pazartesi akşamı meydana geldi. Aden limanının 120 deniz mili güneydoğusunda Hollanda bandıralı Minervagracht adlı kargo gemisi saldırıya uğradı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) geminin isabet alarak alevler içinde kaldığını belirtti.
Yetkililer, gemi mürettebatının tahliye edildiğini, iki kişinin yaralandığını açıklarken Minervagracht'ın 23 Eylül'de Cibuti'ye giderken de hedef alındığını hatırlattı.
yorumunuz