ABD enerji devlerinin tankerleri artık hedefte!

Mayıs ayında Yemen ile ABD arasında varılan ateşkes kapsamında Ensarullah, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden ABD bağlantılı gemilere saldırmayı bırakmıştı.

'ÇATIŞMA İLKESİ'

Ensarullah'ın askeri kanadıyla ticari gemi operatörleri arasında irtibat sağlayan başkent Sana merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (HOCC), 13 ABD şirketi, dokuz yönetici ve iki gemiye yaptırım uyguladığını duyurdu.

HOCC, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Husiler tarafından yaptırım uygulanan bu oluşumlara ilişkin, "Bunlara 'çatışma ilkesi' doğrultusunda muamele edilecektir" ifadelerini kullandı.