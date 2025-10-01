ABD'de bütçe krizi: Federal hükümet resmen kapandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı.

Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı kabul edilmişti. Ardından bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul görmedi.

Demokratların sunduğu tasarı ise Cumhuriyetçi senatörlere takıldı. Yerel saatle gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD Federal Hükümeti resmi olarak kapandı.

Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilmediği senaryoda hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel, geçici bütçe kabul edilene kadar ücretsiz çalışmaya devam ediyor. Temel hizmetler kapsamında çalışmayanlar ise süresiz izne ayrılıyor.