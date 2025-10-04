  1. Ana Sayfa
Uluslararası Milyarderlerin ve İsrail Yanlılarının Elinde: Gazze'nin Geleceği Tony Blair’in Planında Filistinlilere Sınırlı Rol

4 Ekim 2025 - 12:07
News ID: 1734705
Uluslararası toplumun gündeminde hızla yerini alan "Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi" taslağında çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Taslak, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in liderliğinde oluşturulacak bu otoritenin özellikle uluslararası milyarderler ve İsrail'e yakın iş insanlarının kontrolünde olacağını gösterirken, Filistin halkının ve liderliğinin aldığı pay oldukça sınırlı tutuluyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Taslağın detaylarına bakıldığında, Filistinli direnişini temsil eden gruplar ya dışlanmakta ya da sembolik bir konumda bırakılmakta. Bu durum, Gazze’nin ekonomik ve siyasi olarak tamamen dış müdahaleye açık bir yapıya bürünmesi anlamına geliyor. Tony Blair’in adıyla anılan bu plan, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkını kısıtlamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu otorite önerisi, uluslararası sermaye ile İsrail’in stratejik çıkarlarını korumaya odaklanmış bir düzenek olarak şekilleniyor. Yatırımcılar, altyapı projeleri ve enerji gibi kritik sektörlerde söz sahibi olurken, yerel halkın kaynakları ve yönetim alanları ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya bırakılıyor. Eleştirmenler, bu yaklaşımın Filistin halkının direniş ruhunu ve meşru haklarını yok saydığını vurguluyor.

