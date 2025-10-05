Gazze’de Kan Donduran Sabah: İsrail Bombardımanları 70 Filistinlinin Canını Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze şeridinde bu sabah meydana gelen saldırılar, sivil kayıpların artarak devam ettiğini ortaya koydu. Hamas kaynakları, İsrail’in "operasyonların azaltıldığı" iddialarını yalanlayarak 70 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bölgedeki çatışmaların en yoğun günlerinden biri yaşanırken, siviller arasındaki acı paylaşılamaz boyutlara ulaştı.

Sabahın erken saatlerinde Gazze semalarını kaplayan İsrail bombardımanları, 70 canın daha yok olmasına neden oldu. Hamas, Başbakan Netanyahu’nun sivillere yönelik operasyonların hafifletildiği şeklindeki açıklamasını doğrudan reddetti. Bu, İsrail’in iddialarıyla gerçekler arasındaki dramatik uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin toprakları yine kanla yıkandı. Hamas, sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanlarda 70 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Netanyahu’nun sivillere yönelik saldırıların azaldığına dair söylemi, sahada yaşanan gerçeklerle çelişiyor. Sivil kayıpların dramatik artışı, savaşın insani boyutunu trajik biçimde derinleştiriyor.