Golan Tepeleri'nde Gerginlik Yükseliyor: İsrail İşgal Güçlerinden Yeni Gözaltılar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgalcilerinin Dera ve Kuneytra kırsalına yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah Jamla, Ayn Zivan ve Ayn el-Abd köylerinde düzenlenen baskınlar neticesinde üç genç gözaltına alındı. Bölgede askeri hareketliliğin dozajı yükselirken, Golan Tepeleri çevresinde sürekli keşif uçuşları ve geçici kontrol noktalarıyla bölge adeta ablukaya alındı. İşgalin gözaltı operasyonları yerel halk üzerinde büyük bir korku ve tepkiye sebep oluyor.

