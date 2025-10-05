İsrail’in İran’a yönelik dijital savaşında derin sahte videolar ve propaganda hamleleri ortaya çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’nun kirli güç mücadeleleri şimdi de dijital arenada şiddetleniyor. Toronto Üniversitesi’ne bağlı Citizen Lab tarafından yapılan son araştırmaya göre, İsrail ile ilişkili ya da İsrail’in adına hareket eden bir yüklenici, İran’da gerçekleşen hava saldırılarıyla neredeyse senkronize şekilde derin sahte (deepfake) videolar üretiyor ve yaymaya başladı. Bu yapay zekâ tabanlı içerikler, kamuoyunu yanıltmak ve hedef ülke içinde kaos yaratmak amacı taşıyor.

Derin sahte videolar, günümüz propagandasının en tehlikeli araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu videolar gerçeklik algısını zedeleyip, hedef ülkedeki güvenlik endişelerini artırarak psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor. İran’da yaşanan bu gelişmeler ise bölgedeki gerilimi tırmandıran yeni bir boyutu oluşturuyor.

Öte yandan, İsrail medyasından Haaretz ve TheMarker gazetelerinin ortak incelemesi, İsrail’in dijital propaganda operasyonlarının yalnızca taktiksel saldırılarla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Rapora göre, İsrail, İran’daki muhalif kanallarda devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi’nin Farsça imajını yükseltmeye yönelik kapsamlı dijital etki kampanyaları yürütüyor. Bu operasyonlar, Pehlevi’yi bir alternatif lider figürü olarak öne çıkarmayı hedefliyor.

Projenin dijital ayağında sosyal medya hesapları, sahte haber siteleri ve sanal topluluklar kullanılıyor; bunlar, İran halkının içinde bölünmelere ve hükümete karşı yönelimlere zemin hazırlamaya çalışıyor. Bu hamle, İsrail’in sadece askeri değil, psikolojik ve bilgi savaşında da etkinliğini artırmasına hizmet ediyor.

Uzmanlar, bu tür dijital savaşların kamu vicdanını şekillendirmek, gerçeklik algısını bulanıklaştırmak ve siyasi hedeflere ulaşmak için yeni norm haline geldiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, böyle bir stratejinin bölgede uzun vadede istikrarı daha da zedeleyebileceği uyarısını yapıyorlar.

İsrail’in İran üzerindeki dijital operasyonları, bölgesel rekabetin teknolojik boyutunu gözler önüne sererken, aynı zamanda devletlerin siber alanı askeri ve propaganda aracı olarak ne denli yoğun kullandığının da altını çiziyor.