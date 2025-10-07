“Aksa Tufanı sadece bir operasyon değil, küresel direnişin kıvılcımıdır”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Filistin Alimler Heyeti Başkanı, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve işgal altındaki topraklarda tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçen Aksa Tufanı operasyonunun, yalnızca sahadaki dengeleri değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte bir uyanışın kapılarını araladığını ifade etti.

Heyet başkanı yaptığı açıklamada, “Bu cesur operasyon, sadece Filistin halkının iradesini değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin işgal ve sömürüye karşı direniş azmini yansıtmaktadır. Aksa Tufanı, bir halkın haklı öfkesinin ve özgürlük tutkusunun destansı ifadesidir” dedi.

Filistin halkının meşru direniş hakkını kullandığını belirten başkan, dünya kamuoyunun da bu direnişi bir terör eylemi olarak değil, bir adalet çağrısı olarak görmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle genç nesillerin Aksa Tufanı ile birlikte Filistin meselesine daha duyarlı hale geldiğine dikkat çekerek, bu sürecin yalnızca bölgesel değil, evrensel bir dirilişin başlangıcı olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun çifte standartlarına ve Batı medyasının tek taraflı yaklaşımına da tepki gösterilerek, Filistin halkının sesinin bastırılamayacağı ve hakikat mücadelesinin er ya da geç zafere ulaşacağı vurgulandı.