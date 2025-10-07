İngiltere’den İsrail’e rekor silah satışı: “Gazze’ye yağan bombaların ortakları belli oluyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere’nin, Gazze’de binlerce sivilin yaşamına mal olan İsrail saldırılarına dolaylı şekilde destek verdiği bir kez daha ortaya çıktı. İngiliz araştırma kuruluşları tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, İngiltere’nin İsrail’e yönelik silah ihracatı 2024 yazında rekor düzeye ulaştı.

Raporda, özellikle haziran ayında yapılan satışların son on yılın en yüksek seviyesine çıktığı, ihracat kalemlerinin başında ise F-35 savaş uçaklarında kullanılan parçalar, sensör sistemleri ve elektronik bileşenlerin yer aldığı belirtildi.

İngiltere, ABD’nin öncülüğünde geliştirilen F-35 programının üretim zincirinde önemli bir role sahip. Uzmanlara göre, İngiltere’nin İsrail’e gönderdiği bu parçalar, Gazze’deki bombardımanlarda kullanılan uçakların operasyonel kapasitesini doğrudan artırıyor.

İnsan hakları örgütleri ve bazı milletvekilleri, hükümeti “savaş suçlarına ortak olmakla” suçlarken, Londra yönetimi ise satışların “uluslararası hukuka uygun” olduğunu savunuyor. Ancak sivil toplum kuruluşları, hükümetin bu söylemini “ikiyüzlü” olarak nitelendiriyor.

Amnesty International ve Campaign Against Arms Trade (CAAT) gibi örgütler, İngiltere’nin bu politikasıyla “Gazze’deki yıkımın finansal sorumluluğunu” taşıdığını vurguladı. CAAT sözcüsü yaptığı açıklamada, “İngiliz silah sanayiinin her vidası, her parçası Gazze’deki yıkımın bir parçasıdır. Hükümet, bu suç ortaklığını gizleyemez” dedi.

Ayrıca, araştırmada hükümetin silah satış izinlerini hızlandırmak için bürokratik kısıtlamaları gevşettiği, bunun da “siyasi bir tercih” olduğuna dikkat çekildi. Analistler, İngiltere’nin ABD ile birlikte İsrail’e yönelik askeri destek hattının temel unsuru haline geldiğini, bu durumun da uluslararası tepkiyi büyüteceğini öngörüyor.

Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle on binlerce sivil yaşamını yitirirken, bölgedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor. Buna rağmen Batılı ülkelerin, özellikle İngiltere’nin, silah sevkiyatlarını durdurmak yerine artırması, direniş çevrelerince “ahlaki çöküş” olarak değerlendiriliyor.