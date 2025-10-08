  1. Ana Sayfa
8 Ekim 2025 - 16:34
News ID: 1736426
Direnişin Kalesi Kudüs ve Batı Şeria’da İşgalin Zulmü Artıyor: Halk Direnişle Karşılık Veriyor

İşgalci güçlerin Batı Şeria ve Kudüs’te artan baskınları, keyfi gözaltılar ve sivillere yönelik saldırıları sürerken, Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik provoke edici baskınları da devam ediyor. Filistin halkı, işgalin her tür zulmüne karşı direnişini büyütüyor.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te, Siyonist işgal güçlerinin saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Gözaltı operasyonları, sivillere karşı ateş açmalar ve yerleşimci çeteler tarafından gerçekleştirilen provoke edici baskınlar, halkın günlük yaşamını cehenneme çeviriyor. İşgal güçleri, temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak, bölgedeki Filistinli sivillere yönelik sistematik şiddet uyguluyor.

Özellikle Kudüs’te kutsal Mescid-i Aksa’ya yönelik Siyonist yerleşimci baskınları tırmanırken, bu saldırılar halkta büyük tepki yaratıyor ve direniş ruhunu güçlendiriyor. Mescid-i Aksa, Filistin halkı için sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda direnişin sembolü haline gelmiş durumda.

Filistinli direniş grupları ve sivil toplum kuruluşları, bu işgalci saldırılara karşı birlik çağrısı yaparak, direnişi büyütme kararlılığını yineliyor. Uluslararası kamuoyu ise artan şiddet olayları karşısında sessiz kalmaya devam ederken, Filistin halkı özgürlük ve onur mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İşgal güçlerinin saldırıları ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, Filistin halkının direniş iradesi ve özgürlük umudu asla sarsılmıyor. Her yeni baskın, gözaltı ve saldırı, direnişin daha da güçlenmesine vesile oluyor.

