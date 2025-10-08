Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan hükümetinin İsrail’in ateşkes ihlallerine karşı uluslararası arenada haklı ve kararlı duruşu devam ederken, İngiltere’nin Hizbullah’a karşı yürüttüğü kirli diplomatik hamleler gün yüzüne çıktı. Londra yönetimi, Hizbullah’ın silahsızlandırılması sürecinde rol almak üzere, geçmişte IRA ve HTŞ gibi direniş hareketlerine karşı görev yapmış eski diplomat Jonathan Powell’ı önermesi dikkat çekti.

İngiltere’nin bu teklifi, bölgedeki direniş güçlerinin meşru savunma hakkını hedef almanın ötesinde, direnişi zayıflatmak ve bölge halklarının özgürlük mücadelesine darbe vurmak amacı taşıyor. Hizbullah ve diğer direniş unsurları ise bu tür emperyalist müdahalelere karşı daha da kenetlenerek, işgalci güçlere karşı direnişi büyütme kararlılığını sürdürüyor.

Lübnan halkı ve direniş güçleri, İsrail’in saldırılarını durdurmak ve bölgedeki emperyalist oyunları bozmak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmeye devam ederken, İngiltere’nin bu tür kirli girişimleri bölgedeki barış ve direniş iradesine karşı atılmış tehlikeli adımlar olarak görülüyor.