Gazze’de Ateşkes Oyunu: Analist, ABD ve Siyonist Rejimin Aldatmacalarını Deşifre Etti – “Direnişin Sesi Susturulamayacak”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Filistinli siyasi analist ve direniş hareketlerine yakın kaynaklar, Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin “gerçek bir çözüm” değil, işgalci rejimin nefes alma ve yeniden konumlanma planının bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Analist, Netanyahu’nun ateşkesi kabul etmesini zorunlu kılan etkenleri sıralarken, iç siyasi baskılar, uluslararası yalnızlaşma, ekonomik çöküş, ordu içindeki moral krizi, direnişin askeri kararlılığı, artan cephe sayısı ve Amerikan yönetiminin seçim hesaplarını temel gerekçeler olarak öne çıkardı.

“Washington, Tel Aviv’in yanında yer almaya devam etse de sahadaki gerçekler değişti,” diyen analist, direniş güçlerinin sahadaki dengeyi kökten dönüştürdüğünü belirtti. “Her ateşkes çağrısında asıl hedef direnişi silahsızlandırmak, halkı umutsuzluğa sürüklemek. Ancak Gazze bu oyuna boyun eğmeyecek.”

Analist, son olarak şunları ekledi: “İster ateşkes olsun ister olmasın, Filistin halkının onur ve özgürlük mücadelesi sürecektir. Direniş, sadece bir silahlı hareket değil; bir halkın var olma iradesidir.”