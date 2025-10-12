Şi Cinping'den ABD Emperyalizmine Karşı Net Mesaj: Bu Bir Kırmızı Çizgidir!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dünyanın iki büyük ekonomik gücü bir kez daha karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni ihracat kısıtlamalarını devreye sokma planı, Pekin yönetiminden sert bir karşılık aldı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu hamlelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bu, Çin için bir kırmızı çizgidir” diyerek açıkça rest çekti.

Bu açıklama, yaklaşık altı yıl aradan sonra gerçekleşmesi beklenen Şi-Trump görüşmesi öncesi geldi. Uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu süreçte, ABD’nin saldırgan ekonomik hamleleri küresel adalet talebini gölgelemeye devam ediyor. Şi’nin açıklamaları ise, yalnızca bir devlet politikası değil, aynı zamanda tek kutuplu dünya düzenine karşı büyüyen küresel direnişin de bir ifadesi niteliğinde.

Trump yönetiminin özellikle yüksek teknoloji ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamaları, Çin’in ekonomik bağımsızlığına ve bölgesel etkisine karşı bir kuşatma olarak okunuyor. Ancak Pekin, bu tür hamlelerle sindirilecek bir aktör olmadığını defalarca gösterdi.

Uzmanlar, yaklaşan yüz yüze görüşmenin yeni bir diplomatik çatışmaya mı yoksa yumuşamaya mı zemin hazırlayacağını tartışırken, emekçiler ve halklar cephesinde asıl soru şu: Bu ekonomik savaş kimin çıkarına hizmet ediyor?