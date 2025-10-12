Gazze ateşkes süreci: Rehineler için geri sayım başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal'ın Hamas, bugün 20 canlı rehineyi teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas'ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerine teslim edilmek üzere canlı rehineleri toplamaya başladığı ve teslim töreninin yarın sabah saat 06.00 civarında başlamasının beklendiği bildirildi.

Katil İsrail, Hamas'ın canlı rehineleri Pazar gece yarısından önce serbest bırakacağına da inanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Siyonist İsrail'e vardığı saatlerde rehinelerin serbest bırakılmış olması amaçlanıyor.

Siyonist bir yetkili, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakılacağını açıkladığını hatırlatarak sadece 20 rehinenin serbest bırakılmasının çelişki oluşturduğunu ileri sürdü.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamas, Siyonist İsrail'e 20 rehinenin hayatta olduğunu doğruladı ve en geç bugün (pazar günü) serbest bırakılabileceklerini söyledi.