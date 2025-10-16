Kemal Harrazi: İran Dayatmalara Boyun Eğmez, Ulusal Onur ve Çıkarlarımızın Koruyucusuyuz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın ulusal onurunu ve stratejik çıkarlarını koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Kemal Harrazi, 12 günlük savaş ve Batı ile yaşanan son gerilimlerin, İran’ın savunma kapasitesi ve enerji hakları konusundaki direncini artırdığını ifade etti.

Harrazi, yaptığı açıklamada, İran’ın uluslararası baskılara karşı duruşunun değişmediğini ve hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini vurguladı. “İran, bağımsızlık çizgisinden asla taviz vermez” diyen Harrazi, bölgesel ve küresel aktörlere, İran’ın enerji kaynaklarını koruma konusundaki kararlılığının net bir mesaj olduğunu söyledi.

Bu açıklama, İran’ın hem iç hem dış politikada daha dirençli bir tutum sergileyeceğine işaret ederken, uluslararası aktörler için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.