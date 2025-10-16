  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Kemal Harrazi: İran Dayatmalara Boyun Eğmez, Ulusal Onur ve Çıkarlarımızın Koruyucusuyuz

16 Ekim 2025 - 19:02
News ID: 1739381
Kemal Harrazi: İran Dayatmalara Boyun Eğmez, Ulusal Onur ve Çıkarlarımızın Koruyucusuyuz

İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 12 günlük savaş sürecinin ve Batı ile yaşanan son gelişmelerin, İran’ın bağımsız savunma kapasitesini ve enerji haklarına bağlılığını daha da güçlendirdiğini vurguladı. Harrazi, İran’ın hiçbir uluslararası baskıya teslim olmayacağını ve ulusal onurunu daima koruyacağını belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın ulusal onurunu ve stratejik çıkarlarını koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Kemal Harrazi, 12 günlük savaş ve Batı ile yaşanan son gerilimlerin, İran’ın savunma kapasitesi ve enerji hakları konusundaki direncini artırdığını ifade etti.

Harrazi, yaptığı açıklamada, İran’ın uluslararası baskılara karşı duruşunun değişmediğini ve hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini vurguladı. “İran, bağımsızlık çizgisinden asla taviz vermez” diyen Harrazi, bölgesel ve küresel aktörlere, İran’ın enerji kaynaklarını koruma konusundaki kararlılığının net bir mesaj olduğunu söyledi.

Bu açıklama, İran’ın hem iç hem dış politikada daha dirençli bir tutum sergileyeceğine işaret ederken, uluslararası aktörler için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha