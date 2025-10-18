İran’dan tarihi hamle: BM kısıtlamaları sona erdi, Arakçi “Artık özgür bir İran var” dedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının 18 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktığını duyurdu. Kararın süresinin dolmasıyla birlikte, İran’a yönelik uygulanan tüm askeri, füze ve nükleer teknoloji kısıtlamaları da resmen sona ermiş oldu.

Arakçi, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında, bu adımın İran’ın uluslararası alanda tam egemenliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğunu vurguladı:

“Bugün İran, kendi savunma ve bilimsel faaliyetlerini hiçbir dış baskı olmadan sürdürebilir. BM kararının sona ermesiyle birlikte, ülkemize yönelik tüm keyfi sınırlamalar tarihe karıştı. Artık İran, sadece Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülükleriyle bağlıdır.”

Bakan Arakçi, Bağlantısızlar Hareketi’ne üye 100’den fazla ülkenin bu tarihi sürece destek verdiğini de belirterek, “Dünya artık Batı’nın tek taraflı dayatmalarını kabul etmiyor. İran’ın onurlu direnişi, küresel adalet arayışının bir parçasıdır” dedi.

Bu gelişme, Batı medyasında da geniş yankı buldu. Uzmanlar, BM kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte İran’ın savunma sanayii, füze teknolojisi ve nükleer araştırma alanlarında yeni bir döneme gireceğini belirtiyor. Tahran yönetimi ise, bu adımın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu ve barışçıl amaçlar doğrultusunda kullanılacağını vurguluyor.

Direniş eksenli çevrelerde ise bu gelişme, “İran’ın diplomatik sabrının ve stratejik direniş hattının zaferi” olarak değerlendiriliyor.