Maduro: “Venezuela Her Türlü Saldırıya Hazır”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde artan Amerikan askeri baskılarına karşı ulusal savunma hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Karakas’taki Miraflores Sarayı’nda yaptığı açıklamada Maduro, “Denizlerimizde dolaşan Amerikan savaş gemileri bizi korkutamaz. Venezuela halkı, egemenliğini her şartta savunacaktır.” ifadelerini kullandı.

Maduro, savunma planının hem kara hem deniz hem de hava kuvvetlerini kapsayan geniş bir koordinasyon çerçevesinde hazırlandığını belirterek, “Ulusal ordu ve halk direniş birimleri tam teyakkuzda. Saldırıya karşı cevabımız, ulusal birlik ve devrimci kararlılıktır.” dedi.

ABD yönetimi geçen hafta Karayip Denizi’ne birkaç donanma gemisi konuşlandırarak Venezuela üzerindeki baskıyı artırmıştı. Washington, bu adımı “bölgesel güvenlik” gerekçesiyle savunsa da, Karakas yönetimi bunu açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Venezuelalı yetkililer, ülkeye yönelik her türlü saldırının “emperyalist bir müdahale” olacağını ve buna karşı halkın topyekûn direneceğini vurguladı. Ordudan yapılan açıklamada, “Vatanın savunması sadece askerlerin değil, tüm halkın görevidir.” denildi.

Gözlemciler, bölgede yaşanan bu askeri hareketliliğin Latin Amerika’da yeni bir jeopolitik gerilimi tetikleyebileceğini belirtiyor. Direniş ekseninden yapılan değerlendirmelerde ise Venezuela’nın dış tehditlere karşı kararlı duruşunun bölgedeki bağımsızlık mücadelesi açısından büyük bir moral kaynağı olduğu ifade ediliyor.