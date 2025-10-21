Kızıldeniz’de Yeni Askeri Hamle: BAE’nin Yemen Adasında Hava Üssü Kurduğu Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası haber ajansı Associated Press tarafından değerlendirilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine göre, Yemen’e bağlı Zukar Adası’nda geniş bir alana yayılan yeni bir pist ve askeri tesis inşası hızla ilerliyor. Söz konusu yapının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Kızıldeniz’deki operasyonel varlığını kalıcı hale getirme stratejisinin parçası olduğu ifade ediliyor.

Yemen kaynakları, adanın uzun süredir Emirlikler’in kontrolündeki güçler tarafından denetim altında tutulduğunu ve yerel halkın bölgeye girişinin kısıtlandığını aktarıyor. Bölgedeki çalışmalarda kullanılan mühendislik ekipmanlarının da Abu Dabi merkezli özel savunma firmaları tarafından sağlandığı iddia edildi.

Askeri uzmanlara göre Zukar Adası’ndaki üssün, sadece keşif uçuşları için değil, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) operasyonları için de kullanılabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı hattındaki güç dengesinde kritik bir değişime işaret ediyor.

Siyasi analistler, Emirlikler’in bu hamlesini “Aden Körfezi’nden Gazze’ye uzanan direniş hattını gözetleme çabası” olarak yorumluyor. Bölgedeki yeni tesisler, hem Filistin direnişiyle dayanışma içindeki hareketlerin denetlenmesine hem de İran-Hizbullah ekseninin deniz trafiğindeki etkisinin azaltılmasına yönelik bir stratejik planın parçası olarak görülüyor.

Yemen’deki yetkililer ise bu tür askeri adımların ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve Kızıldeniz’de kalıcı bir işgal altyapısı kurma girişiminin tehlikeli bir bölgesel gerilim yaratabileceğini uyarıyor.