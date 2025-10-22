Kızıldeniz’de Yeni Dönem: Yemen’in Operasyonları Küresel Güvenlik Dengesini Değiştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası kriz analizleriyle bilinen Brüksel merkezli düşünce kuruluşu International Crisis Group, yayımladığı yeni raporunda, Yemen’in Kızıldeniz hattında yürüttüğü deniz operasyonlarının Orta Doğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini bildirdi.

Rapora göre, Husilerin İsrail bağlantılı ticaret gemilerine yönelik operasyonları, “yalnızca askeri bir eylem değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj” taşıyor. Bu operasyonların, Gazze’de süren savaşın deniz hattına yansıması olarak değerlendiren uzmanlar, Kızıldeniz’in artık Batı Asya güvenlik stratejilerinin merkezinde yer aldığını belirtiyor.

Crisis Group, bu gelişmelerin küresel tedarik zincirleri, enerji taşımacılığı ve deniz sigortacılığı üzerinde derin etkiler yarattığını, Washington ve Avrupa başkentlerinin ise bölgede “daha temkinli bir pozisyon” arayışına yöneldiğini ifade etti.

Rapor, ayrıca Yemen’deki direniş güçlerinin deniz alanında sağladığı etkinliğin, bölgedeki güç merkezleri arasındaki rekabeti yeni bir evreye taşıdığına dikkat çekiyor.