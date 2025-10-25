Kıbrıs’ta “Toprak Oyunu” Çöktü: İsrailli İş İnsanına Rum Arazilerini Yağmalamaktan 5 Yıl Hapis

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kıbrıs’ta yıllardır sessizce yürütülen toprak gaspı skandallarından biri, mahkeme salonunda sonuçlandı. Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, İsrailli iş insanı Şimon Aykut’u, Kuzey’de Rumlara ait arazileri yasa dışı biçimde geliştirmek, satışa açmak ve finansal çıkar sağlamak suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

74 yaşındaki Aykut, soruşturma sürecinde 40 ayrı suçlamayı kabul etti. Dava dosyasında, sanığın özellikle Kıbrıs’ın kuzey kesimlerinde yer alan Girne ve Gazimağusa çevresindeki Rum mülklerini, sahte belgeler ve aracı şirketler üzerinden turistik projelere dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Kıbrıs Başsavcılığı, bu kararın “yıllardır süren mülkiyet ihlallerine karşı atılmış sembolik ama kritik bir adım” olduğunu vurguladı. Mahkeme, Aykut’un yalnızca yasaları değil, “Kıbrıs’ın egemenlik haklarını da ihlal ettiğini” belirtti.

Ada basınına göre Aykut’un yürüttüğü projeler, sadece gayrimenkul değil, siyasi bir araç niteliği de taşıyordu. Zira bu tür yasa dışı girişimler, adanın kuzeyinde işgal sonrası mülkiyet yapısını kalıcılaştırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıslı Rum hukukçular, kararın “emsal niteliğinde” olduğunu belirterek, benzer davaların önünü açabileceğine dikkat çekti. Öte yandan İsrail medyası, Aykut’un cezasının “politik baskı” sonucu verildiğini savunarak mahkemeyi eleştirdi.

Şimon Aykut’un mahkeme salonunda son sözü ise kısa oldu: “Yalnızca yatırım yaptım.”

Ancak bu sözler, Kıbrıs halkı için uzun yıllardır süren toprak gaspının üzerini örtmeye yetmedi.