Papa Leo’nun Türkiye programı açıklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Leo’nun papalık görevine başladıktan sonra Vatikan dışındaki ilk seyahati olacak. Papa'nın izyarette bölgeye barış çağrıları yapması bekleniyor.

ABD’li ilk papa olan Leo, Türkiye’yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Lübnan’da bulunacak.

Leo’nun selefi Papa Francis her iki ülkeyi ziyaret etmeyi planlamış, ancak sağlık sorunları nedeniyle gidememişti. Francis, 21 Nisan’da hayatını kaybetmiş ve Leo, 8 Mayıs’ta dünya kardinallerinin oylarıyla yeni papa olarak seçilmişti.

Türkiye ziyaretinin merkezinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi ortak etkinlik yer alacak. İkili, İznik’te düzenlenen ve erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan konsilin 1700’üncü yıl dönümünü kutlayacak.

Papa Leo, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Programa göre Papa Leo, ardından İstanbul’daki Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek ve İstanbul Volkswagen Arena’da Katolik ayini düzenleyecek.