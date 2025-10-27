Katil Netanyahu'nun yolsuzluk davasını durduracak yasa tasarısı tepkiyle karşılandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail Başsavcılığından yapılan açıklamada, koalisyon üyesi Siyonist Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Limor Son Har-Melech'in hazırladığı yasa tasarısı, "anayasaya aykırı" olduğu vurgusuyla sert bir dille eleştirildi.

Hukuk önünde eşitlik ilkesine ve yargı bağımsızlığına ciddi biçimde zarar verdiği belirtilen tasarının, katil Netanyahu'nun "adaletten kaçmasına" yardım etmek amacıyla ve kişisel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığı izlenimini verdiği ifade edildi.

Tek maddeden oluşan tasarı, Siyonist İsrail Meclisi'nin başbakan veya bakanlar hakkında açılan bir davayı iddianame hazırlandıktan sonra, kesin hüküm verilmeden önce ertelemesine imkan sağlıyor.

Katil İsrail televizyonu KAN'ın haberine göre, Bakanlık Yasama Komitesi'nin tasarıyı bu hafta içinde oylaması bekleniyor.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'nun yargılamasını süresiz durduracak tasarının ikili bir adalet sistemine yol açacağının altını çizdi.