Rusya: İran’la stratejik ortaklığımız yaptırımlarla engellenemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’nın İran Büyükelçisi Aleksey Dedov, Moskova ile Tahran’ın Suriye konusundaki tutumlarının tamamen örtüştüğünü belirterek, Batı’nın yaptırım tehditlerine rağmen iki ülkenin stratejik iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Dedov, “Rusya ve İran, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının süresi dolmasına rağmen, enerji, ulaştırma ve nükleer alanlarda tüm ortak projeleri aktif biçimde sürdürüyor” dedi.

Rus diplomat, Batı’nın eski yaptırım kararlarını yeniden canlandırma çabasını hukuksuz ve temelsiz olarak niteleyerek, “Birleşmiş Milletler’in sitesinde yayımlanan iddialar güvenilir değildir. Bu kararların süresi dolmuştur ve hiçbir yasal geçerliliği yoktur” ifadelerini kullandı. Dedov, iki ülkenin Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, petrol ve gaz iş birliği ile nükleer projelerde kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

Suriye dosyasına da değinen Rus Büyükelçi, İran ve Rusya’nın Şam yönetiminin yanında durmaya devam edeceğini söyledi. “Her iki ülke de Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve halkın iradesine dayalı siyasi çözümden yanadır” diyen Dedov, Batı’nın müdahaleci politikalarının Suriye krizini uzattığını ifade etti.

Büyükelçi ayrıca, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin Moskova ziyareti ile Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in Tahran temaslarının, iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirdiğini hatırlattı. Dedov, “Suriye’deki tüm meseleler, dış baskılardan arındırılmış şekilde, sadece Suriyelilerin katılımıyla çözüme kavuşmalıdır. Biz de İranlı dostlarımızla bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.