Azerbaycan’ın Gazze hamlesi: Siyonist rejimle skandal ortaklık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist kaynaklar, Azerbaycan’ın Gazze’de kurulması planlanan çok uluslu “istikrar gücüne” katılmayı değerlendirdiğini bildirdi. Bu adım, Bakü’nün Siyonist rejimin baskısıyla “İbrahim Anlaşmaları” projesinde önemli bir rol üstlenmeye yöneldiğini gösteriyor.

Analistlere göre, Müslüman kimliğine rağmen uzun süredir Tel Aviv’le askeri ve ekonomik işbirliği içinde olan Azerbaycan, işgal rejiminin çıkarlarını güvenilir biçimde koruyabilecek bir ortak olarak görülüyor. İsrail, Gazze’deki savaşta askeri olarak elde edemediği sonuçları şimdi siyasal manevralarla, işbirliği yaptığı ülkeler üzerinden sağlamaya çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, Hamas’ı Gazze’den tamamen tasfiye etme planı doğrultusunda “savaş sonrası güvenlik ortakları” ararken, Azerbaycan’ın adı öncelikli ülkeler arasında geçiyor. Bu durum, Bakü’nün İsrail lehine konumlanmasını ve direniş karşıtı cephede yer aldığını açık biçimde ortaya koyuyor.

Washington merkezli Turan Araştırma Merkezi Başkanı Joseph Epstein, Azerbaycan’ın bu misyona katılmasının İsrail’in “İran’a karşı konumunu güçlendireceğini” söylerken, Bar-İlan Üniversitesi profesörlerinden Ze’ev Khanin de, Bakü–Tel Aviv ilişkilerinin Filistin savaşından hiç etkilenmediğini vurguladı.

Üç on yılı aşkın süredir derinleşen güvenlik ilişkileri, 2020 Karabağ savaşı sırasında zirveye ulaşmıştı. Azerbaycan, o dönemde İsrail’den aldığı savaş teknolojileriyle Karabağ’da üstünlük sağladı. Bugün ise aynı teknolojilerin Gazze’de Filistin direnişine karşı kullanılacağı öngörülüyor. Öte yandan Bakü, Gazze’deki katliam günlerinde dahi Bakü–Tiflis–Ceyhan hattı üzerinden İsrail’e kesintisiz petrol sevkiyatı yaparak işgal makinesine yakıt sağlamayı sürdürdü.

Siyonist rejim, Azerbaycan ve Endonezya gibi ülkeleri bu “sözde barış gücü”ne dahil ederek operasyonu İslam dünyasında meşrulaştırmayı hedefliyor. Böylece Gazze’nin işgalini “insani yardım” görüntüsü altında gizlemeyi ve İslam ülkelerinin tepkisini yumuşatmayı amaçlıyor.

Azerbaycan’ın son yıllarda İngiltere ve Türkiye ile Kafkasya’da yürüttüğü yeniden inşa projeleri, İsrail açısından bu ülkeyi “deneyimli bir ortak” haline getirdi. Ancak asıl hedef, Türkiye’nin Gazze’deki etkisini sınırlamak. Tel Aviv, Erdoğan’ın Gazze’deki varlığını hem siyasi hem de sembolik açıdan tehdit olarak görüyor ve bu nedenle “daha uysal” İslam ülkeleriyle işbirliğini tercih ediyor.

Aliyev yönetimi konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı, ancak İsrail basınına göre Bakü’nün “hazırlık emri” verdiği belirtiliyor. Times of Israel ve bazı ABD kaynakları, Azerbaycan’ın “Gazze’ye asker gönderme teklifini” kabul ettiğini yazdı.

Uzmanlara göre, bu adım hem İran hem de Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğuracak. Tahran, Bakü’nün bu misyona katılmasını “İsrail lehine stratejik hizalanma” olarak görüyor. Ankara ise, Tel Aviv’in Gazze’de Türk askerini istemeyip Azerbaycan’ı tercih etmesini, kendi bölgesel etkisine açık bir darbe olarak değerlendirecektir.

Azerbaycan, İslam dünyasında bu girişimle ciddi tepki toplayacak. Arap kamuoyunda Bakü, “İsrail’in işgal planlarına hizmet eden Müslüman ülke” olarak damgalanabilir. Ancak ABD ve İsrail açısından bu katılım, “Abraham Anlaşmaları”nın Kafkasya ve Orta Asya’ya genişletilmesi anlamına geliyor. Böylece bölgedeki bazı rejimler, Amerikan-İsrail eksenine daha sıkı bağlanmış olacak.

Sonuç olarak Azerbaycan, petrolüyle Siyonist rejimin Gazze’deki katliamlarına destek olduktan sonra, şimdi de askeri varlığıyla Filistin direnişinin silahsızlandırılması sürecine katkı sunmaya hazırlanıyor. Bu, “Direniş Cephesi”ni zayıflatma planının yeni aşamasıdır.