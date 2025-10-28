  1. Ana Sayfa
Kuzey-Doğu Suriye’ye ABD Sevkiyatı ve Güneyde Kuneytra’da İsrail Kara Hamlesi: Direniş Cephesinden Çözülmeyen Çatışma Sarmalı

28 Ekim 2025 - 12:09
News ID: 1743749
ABD’nin Suriye’nin kuzey-doğusundaki askeri üslerine yeni lojistik sevkiyyatları yaparken, İsrail’in güneydeki Quneitra (Kuneytra) kırsalında kara operasyonlarını yoğunlaştırması, bölgede direniş hattının yeniden sınandığını gösteriyor — jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bu evrede, direnişin destek bulduğu cephelerden bakıldığında etkisi derin ve kalıcı olabilir.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey-dogu Suriye’de, özellikle Hasakah ve çevresindeki üs bölgelerine, United States Armed Forces liderliğindeki uluslararası koalisyonun lojistik ve askeri malzeme sevkiyatları yaptığı doğrulandı. Bir yerel kaynak, “21 tankerden oluşan yakıt ve kapalı konteynerlerin Kharab Al-Khir üssüne ulaştığını” belirtmiş durumda. Prensa Latina Bu gelişme, yalnızca askeri değil aynı zamanda stratejik bir pozisyonlama hamlesi olarak da okunmalı.

Bu arada güneyde, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalında kara harekâtlarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Zırhlı araçlar, buldozerler ve tanklarla derinliklere sızılarak ev baskınları ve kontrol noktaları kurulduğu yerel kaynaklara yansımış durumda.

