Mervan Barguti’nin Oğlu Arab Barguti’den Trump’a Çağrı: “Gazze Ateşkesi Barışın Değil, Adaletin Başlangıcı Olmalı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de silahların geçici olarak susması, bölgede yeni bir diplomatik hareketlilik doğurdu. Bu süreci fırsat bilen Filistinli genç lider Arab Barguti, ABD yönetimine güçlü bir mesaj gönderdi. Ramallah’ta düzenlenen kısa basın toplantısında konuşan Barguti, babası Mervan Barguti’nin özgürlüğünün, Filistin halkı için yalnızca bir adalet talebi değil, aynı zamanda siyasi barışın temel şartı olduğunu vurguladı.

“Trump yönetimi gerçekten barıştan söz ediyorsa, önce özgürlüğü hak edenleri serbest bırakmakla başlamalı,” diyen Barguti, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini kullanarak işgal politikalarını frenlemesi gerektiğini belirtti.

Mervan Barguti, 2002 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Filistin direnişinin en sembolik isimlerinden biri olarak kabul edilen Barguti, hem Fetih hareketi içinde hem de halk nezdinde geniş bir desteğe sahip. Birçok analist, onun serbest bırakılmasının Filistin siyasetinde “birleştirici bir katalizör” etkisi yaratabileceğini savunuyor.

Gazze’deki ateşkesin ardından başlayan diplomatik temaslarda, Filistin tarafının iç birliğini güçlendirme çabaları dikkat çekiyor. Arab Barguti’nin çıkışı, yalnızca babasının davasına değil, aynı zamanda Filistin’in bağımsızlık mücadelesine de yeni bir siyasi ivme kazandırmış durumda.

Direniş yanlısı çevreler, Mervan Barguti’nin serbest bırakılmasının hem ulusal uzlaşma sürecine hem de İsrail’e karşı yürütülen siyasi direnişe stratejik katkı sağlayacağını savunuyor. Bu çevrelere göre, Barguti’nin özgürlüğü “silahların değil, halkın iradesinin kazanımı” anlamına gelecek.

Trump yönetimi ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Washington kaynakları, ABD’nin mevcut ateşkes sürecinde “tüm tarafların karşılıklı güven inşasını destekleme niyetinde” olduğunu belirtiyor.

Filistin sokaklarında yankı bulan Arab Barguti’nin çağrısı, yalnızca bir oğulun babası için değil, tüm bir halkın onuru için yükselmiş bir ses olarak görülüyor. Ateşkesin gölgesinde yankılanan bu çağrı, bölgedeki siyasi hesapları yeniden şekillendirebilir.