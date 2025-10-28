İran ve Umman Güvenlik Görüşmelerinde Ortak Mesaj: Bölgesel İstikrar Öncelik

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, terörizmle mücadele, sınır güvenliği ve uluslararası iş birliği mekanizmaları öncelikli gündem maddelerini oluşturdu. Taraflar ayrıca, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliğinin artırılması için yeni girişimlerin değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Laricani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bölgesel sorunların çözümü diyalog ve ortak güvenlik anlayışı ile mümkün olabilir,” ifadelerini kullanırken, Tahran-Umman hattının güvenlik ve diplomasi açısından stratejik önemine işaret etti.

Umman İçişleri Bakanı Buseydi ise, İran ile düzenli görüşmelerin iki ülke arasındaki güveni pekiştirdiğini ve bölgesel gerilimleri azaltma yönünde etkili olduğunu belirtti. Analistler, bu görüşmenin özellikle Körfez’de artan jeopolitik rekabet ortamında iki ülkenin arabuluculuk ve iş birliği kapasitesini güçlendirebileceğini ifade ediyor.

Toplantı, Tahran ile Umman arasında uzun yıllardır süren diplomatik yakınlaşmanın bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Önümüzdeki dönemde, güvenlik iş birliği ve bölgesel diyalog mekanizmalarının daha somut adımlarla desteklenmesi bekleniyor.