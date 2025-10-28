Bakü’de Planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı Güvenlik Gerekçesiyle Ertelendi

Bakü’de yapılacak etkinliğe dünyanın dört bir yanından hahamların katılması planlanıyordu. Konferansın gündeminde dini ritüellerin korunması, toplulukların karşılaştığı modern zorluklar ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi konuları yer alıyordu. Ancak güvenlik kaygıları, hazırlık sürecini aksattı.

Yerel yetkililer ve organizasyon komitesi, ertelenen konferans için yeni hazırlıkların hızla yapılacağını belirtirken, katılımcılara iletişim kanalları üzerinden güncel bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Analistler, konferansın ertelenmesinin bölgedeki güvenlik hassasiyetlerini yansıttığını ve uluslararası etkinliklerde güvenliğin her zamankinden daha kritik bir unsur hâline geldiğini vurguluyor.

Avrupa Hahamlar Konferansı’nın ileri tarihte yeniden planlanması, bölgedeki Yahudi topluluklarının kültürel ve dini iş birliğini güçlendirme çabalarının sürdürülmesi açısından önemli görülüyor. Organizasyon komitesi, yeni tarihin ve mekanın açıklanmasının yakın zamanda yapılacağını duyurdu.