Açıklamada, “Anlaşmanın ruhu karşılıklı güvene dayanıyordu. Ancak ABD, hem teknik hem siyasi taahhütlerini yerine getirmemiş, üstüne Rusya’ya yönelik yaptırımları genişleterek bu güveni tamamen yok etmiştir,” ifadeleri yer aldı.

Kremlin kaynakları, fesih kararının uzun süredir değerlendirildiğini, Washington’un tek taraflı adımlarının nükleer silahsızlanma sürecini anlamsız hale getirdiğini kaydetti.

Rus uzmanlar, bu adımın Soğuk Savaş sonrası dönemde imzalanan stratejik denge anlaşmalarının da sorgulanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Moskova, özellikle NATO’nun doğuya genişlemesi, ABD’nin füze savunma sistemlerini Rusya sınırlarına yakın bölgelere konuşlandırması ve yaptırım politikalarını “açık bir tehdit” olarak değerlendiriyor.

Analistlere göre, Rusya’nın bu kararı, Washington’un “çifte standartlı” yaklaşımına verilen stratejik bir yanıt niteliği taşıyor.

Direniş eksenine yakın çevreler ise, Moskova’nın tutumunu, Batı’nın hegemonik baskılarına karşı egemenlik temelinde alınmış meşru bir savunma kararı olarak yorumluyor. Bu gelişme, küresel düzeyde yeni bir denge arayışının başladığına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.