Moskova’dan Washington’a Sert Yanıt: “Plütonyum Anlaşmasını Düşmanca Politikalarınız Yıktı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yürürlükte olan askeri amaçlı plütonyumun imhasına dair anlaşmanın feshedildiğini resmen açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington’un “düşmanca politikaları, stratejik dengeyi bozma çabaları ve Rusya’nın güvenliğini tehdit eden adımları” nedeniyle anlaşmanın sürdürülmesinin artık mümkün olmadığı belirtildi.
28 Ekim 2025 - 17:31
News ID: 1743972
Rusya, ABD’nin artan düşmanca tutumları ve güvenlik tehditleri nedeniyle, askeri amaçlı plütonyumun imhasına yönelik anlaşmayı feshettiğini duyurdu. Moskova yönetimi, Washington’un yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve stratejik istikrarı tehlikeye attığını belirterek, “Bu anlaşmayı değil, güveni siz yok ettiniz” mesajını verdi.
yorumunuz