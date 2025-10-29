Siyonist askerler bile soykırıma dayanamıyor: 279 asker intihar girişiminde bulundu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail ordusunun, Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı savaş suçları ve soykırım politikaları, kendi askerlerini de derin bir psikolojik çöküntüye sürüklüyor. İsrail televizyonu KAN'ın aktardığı resmi verilere göre, son 18 ayda 279 Siyonist asker intihar girişiminde bulundu ve bu girişimlerin 36'sı ölümle sonuçlandı.

İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin raporu, işgal gücündeki intihar girişimlerinin "endişe verici düzeyde" olduğunu ortaya koydu. Raporda, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında kayda geçen bu vakaların, sömürgeci ordunun içinde bulunduğu ahlaki ve psikolojik buhranın açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Gazze Katliamının Psikolojik Bedeli

Özellikle Ekim 2023'ten sonra Gazze'ye yönelik başlatılan ve uluslararası hukukta soykırım olarak tanımlanan vahşi saldırılar, işgalci askerler üzerinde ağır bir tahribat yarattı. Haaretz gazetesinin de aktardığı üzere, aynı dönemde 36 işgalci asker intihar ederek yaşamına son verdi.

Rakamlar, 2017'den Temmuz 2025'e kadar toplamda 124 Siyonist askerin intihar ettiğini gösteriyor. Bu askerlerin %68'i zorunlu hizmette, %21'i ise aktif yedekte görev yapıyordu. Raporda, 2023'ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış olduğu kaydedildi. Bu artış, Gazze'deki insanlık dışı savaşın ardından aktif asker sayısındaki artışla doğrudan bağlantılı. Sömürgeci ve işgalci bir ordunun, Filistin halkına uyguladığı zulmün psikolojik yansıması, kendi personel kayıpları olarak geri dönüyor.

Sistematik Veri Gizleme ve Gerçekler

Raporun dikkat çeken bir diğer yönü ise, intihar girişimlerine ilişkin sistematik veri toplama çalışmalarına ancak 2024'te başlanmış olması. Bu durum, ordudaki psikolojik çöküş boyutunun uzun süredir gizlendiği şüphesini doğuruyor. Toplanan verilere göre, intihar girişimlerinin %12'si yüksek, %88'i ise orta derecede riskli olarak sınıflandırıldı.

Bu istatistikler, emperyalist destekli işgal ordusunun, yalnızca Filistinli masumlara değil, kendi gençlerine de nasıl bir yıkım getirdiğinin acı bir kanıtıdır. İşgal, sömürü ve soykırım siyaseti, uygulayıcılarını da tükenişe ve manevi bir çöküşe sürüklemektedir.