Yemen'den Hamas'a net mesaj: Filistin'e destek ahlaki ve dini vazifemiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Aburass, Hamas liderliğine gönderdiği mesajda Yemen halkının Filistin ve direnişe desteğinin dini bir vazife ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Aburass, hiçbir düşman zulmü ve baskısının Yemen’i bu asli duruşundan geri döndüremeyeceğini belirtti. Yemen’in Filistin halkı ve kahraman direnişiyle dayanışmasının halkın özgür iradesinin ve derin ahlaki bağlılığının ifadesi olduğunu kaydetti.

Aburass, Mesajında Gazze’deki savaşa karşı Yemen’in askeri, siyasi ve ekonomik araçlarla İsrail’e baskı uyguladığını ve soykırım, abluka ile açlığa mahkûm etme suçlarını sonlandırmaya zorlamak için adımlar attığını duyurdu. Yineledi ki, Yemen tüm imkânlarıyla Filistin halkının yanında kalacak ve işgal sona erene kadar desteğini sürdürecektir.

Ayrıca Aburass, İsrail’in ateşkesi bozma çabalarına karşı uyarıda bulunarak, ateşkesin çökmesi halinde işgalcinin ağır bedel ödeyeceğini belirtti. Yemen, Filistin direniş gruplarına “yalnız değilsiniz” mesajı verdi ve bu mücadelenin herkesin ortak davası olduğunu ilan etti.