Batı’nın “füze endişesi”: İran, yaptırımlara rağmen caydırıcılığını güçlendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Batılı istihbarat birimleri, İran’ın Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen savunma sanayisinde özellikle balistik füze alanında dikkat çekici ilerlemeler kaydettiğini iddia etti. Rapora göre, İran’ın yeni nesil füze programı, hem menzil hem de hassasiyet açısından bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek düzeye ulaştı.

Kaynaklar, Tahran’ın bu süreçte Çin’in mühendislik desteğinden faydalandığını öne sürerken, İran Savunma Bakanlığı bu iddiaları “asılsız ve siyasi amaçlı” olarak reddetti. Bakanlık yetkilileri, ülkenin askeri gelişmelerinin tamamen ulusal ihtiyaçlar ve caydırıcılık ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

İran basınında yer alan değerlendirmelerde ise Batı’nın bu tür raporları, “direniş ekseninin teknolojik ilerlemesini durdurma çabası” olarak nitelendiriliyor. Analistler, Batı’nın “endişe” olarak sunduğu gelişmelerin, aslında bölgedeki tek taraflı askeri üstünlüğün sona ermekte olduğunun göstergesi olduğunu belirtiyor.

Tahran yönetimi, son dönemde füze ve savunma alanındaki yatırımlarını artırarak, olası dış tehditlere karşı “asimetrik caydırıcılık” stratejisini güçlendirmeyi sürdürüyor.