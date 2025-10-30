İran’dan Türkiye’ye Cumhuriyet mesajı: “Gerçekçilik ve iyi komşuluk temelinde ilişkiler güçlenecek”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıl dönümü münasebetiyle Türk mevkidaşı Hakan Fidan’a gönderdiği mesajda, Ankara’ya ve Türk halkına samimi tebriklerini iletti.

Irakçi mesajında, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca bölgesel istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “İki ülkenin ortak tarihî ve kültürel bağları, gelecekte daha güçlü bir iş birliği için sağlam bir zemin oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

İranlı Bakan, mevcut bölgesel zorluklara rağmen Tahran ile Ankara arasındaki diyaloğun ve karşılıklı anlayışın, hem ikili düzeyde hem de bölgesel meselelerde yapıcı sonuçlar doğuracağına inandığını kaydetti.

Irakçi’nin mesajı, İran yönetiminin Türkiye ile dengeli ilişkileri sürdürme ve ortak çıkarları önceleyen diplomatik yaklaşımını yeniden teyit etmesi açısından dikkat çekti.